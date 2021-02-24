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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Günde 400 TL para kazanıyor! Bu işte çalışan paraya para demiyor! Cesareti olan yapabilir... Günde 400 TL para kazanıyor! Bu işte çalışan paraya para demiyor! Cesareti olan yapabilir...
Günde 400 TL para kazanıyor! Bu işte çalışan paraya para demiyor. Aydın'da geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi bu işi herkesin yapamadığını ifade etti. Günlük 400 lira kazanılan işin oldukça riskli olduğunu da söylendi. 38 yaşındaki Şaban Işıldak, herkesin yapamayacağı bir iş olduğunu ve günlük 400 TL kazandığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 20:58
Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan 38 yaşındaki Şaban Işıldak, yaptığı işin zorluklarını anlattı. Ortalama 20 metre yükseklikte olan ağaçlara çıkan Işıldak, ayrıca kestane ağacında yer alan dikenlerinde büyük risk oluşturması tehlikenin boyutunu anlatıyor. Günlük 400 lira kazanılan işin oldukça riskli olduğunu da söylendi. Şaban Işıldak bu işi herkesin yapamayacağını ve günlük 400 TL kazandığını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yaptığı işi riskli olarak değerlendirip, herkesin bu işi yapmayacağını ifade ediyor.
Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.
Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.
Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.