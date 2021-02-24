Günde 400 TL para kazanıyor! Bu işte çalışan paraya para demiyor! Cesareti olan yapabilir...

Günde 400 TL para kazanıyor! Bu işte çalışan paraya para demiyor. Aydın'da geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi bu işi herkesin yapamadığını ifade etti. Günlük 400 lira kazanılan işin oldukça riskli olduğunu da söylendi. 38 yaşındaki Şaban Işıldak, herkesin yapamayacağı bir iş olduğunu ve günlük 400 TL kazandığını dile getirdi.