30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Kamu bankalarının promosyon tutarlarını artırmasının ardından özel bankalar da benzer adımlar attı. Bankaların çoğu promosyon tutarlarını güncelledi ve bazıları bunu ek ürün alımı şartına bağlı olarak veya şartsız olarak gerçekleştirdi. Özellikle emekliler için sunulan promosyon miktarları 17 bin 500 liraya kadar yükseltildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:11
  • 1
  • 19
SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik ek gelir imkanlarını artıran promosyon kampanyaları hareketleniyor. Kamu bankaları, maaş dilimlerini güncelleyerek buna paralel olarak promosyon tutarlarını 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 liraya yükseltti. Bu gelişmenin ardından özel bankalar da benzer adımlar atmaya başladı. Peki en yüksek promosyonu veren banka hangisi? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

  • 2
  • 19
SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Özel Bankaların Kampanya Hareketi

Özel bankalar da kampanyalara hız verdi! Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik ek gelir imkanlarını artıran promosyon kampanyaları kamu bankalarının adımlarının ardından özel bankalar tarafından da benimsendi. Bu kapsamda, özel bankaların çoğu maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarının belirlediği seviyelere uygun şekilde güncelledi.

  • 3
  • 19
SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Yüksek Promosyon Tutarları ve Ek Şartlar

Özellikle dikkat çeken bir nokta, bazı özel bankaların promosyon tutarlarını daha da yükseltmek için ek şartlar koşması oldu. Şartsız olarak promosyon veren bankaların yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş ve emekli yakınını getirme gibi şartları sağlayan emeklilere daha yüksek promosyon tutarı sunan bankalar da mevcut.

  • 4
  • 19
SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Yüksek Promosyon Tutarları

28 Mart-30 Nisan döneminde geçerli kampanyalar kapsamında emeklilere sunulan promosyon tutarları 17.500 liraya kadar ulaşabiliyor. Emekliler, bu kampanyalar arasından seçim yaparak kendilerine en uygun bankayı tercih edebilecekler.

  • 5
  • 19
SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Nasıl Yararlanılacak?

Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtikleri bankaya başvurarak promosyonlarını alabilecekler. Taahhüdü devam edenler ise aynı bankada kalmaya karar verirse güncelleme başvurusu yapacaklar. Eğer başka bir bankaya geçme kararı alınırsa, kalan sürenin tutarı ilgili bankaya iade edilecek ve e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi gerçekleştirilecek. Son olarak, yeni bankaya mobil uygulama ya da şube üzerinden promosyon başvurusu yapılacak ve işlem tamamlanacak.