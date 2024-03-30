HaberlerGaleriSGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...
SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...
Kamu bankalarının promosyon tutarlarını artırmasının ardından özel bankalar da benzer adımlar attı. Bankaların çoğu promosyon tutarlarını güncelledi ve bazıları bunu ek ürün alımı şartına bağlı olarak veya şartsız olarak gerçekleştirdi. Özellikle emekliler için sunulan promosyon miktarları 17 bin 500 liraya kadar yükseltildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:07Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:11