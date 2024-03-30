SGK’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...

Nasıl Yararlanılacak?

Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtikleri bankaya başvurarak promosyonlarını alabilecekler. Taahhüdü devam edenler ise aynı bankada kalmaya karar verirse güncelleme başvurusu yapacaklar. Eğer başka bir bankaya geçme kararı alınırsa, kalan sürenin tutarı ilgili bankaya iade edilecek ve e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi gerçekleştirilecek. Son olarak, yeni bankaya mobil uygulama ya da şube üzerinden promosyon başvurusu yapılacak ve işlem tamamlanacak.