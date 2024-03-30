Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon ödemeleri hesaplara yatırmaya başlarken, kamunun ardından özel bankalar da emekliyi çekmek için harekete geçti. Bazı bankalar banka promosyonuna ek, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor. Çift maaş alan emekli ise çifte promosyon alacak.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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