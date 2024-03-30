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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon ödemeleri hesaplara yatırmaya başlarken, kamunun ardından özel bankalar da emekliyi çekmek için harekete geçti. Bazı bankalar banka promosyonuna ek, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor. Çift maaş alan emekli ise çifte promosyon alacak.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:30
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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Milyonlarca emekli promosyon ödemelerini almaya başladı. Kamu bankalarının 8 bin TL ile 12 bin TL arasındaki promosyon güncellemesinin ardından müşteri kaybetmek istemeyen özel bankalar promosyon ödemelerini katlayarak arttırdı.

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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı 19 banka emekli promosyonlarını maaşa göre 17 bin 500 TL'ye kadar çıkardı.

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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Müşteri çekmek isteyen bankalar banka promosyonunun yanında, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor.

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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Bazı bankaların maaşını taşımak isteyen emekliden geçirdiği süreyi dikkate almadan ödediği tüm promosyonu geri istemesi ise tartışma konusu oldu.

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Bankalardan emekli yarışı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift maaş alana çifte promosyon

Bu durumdaki emekli vatandaşlar bankanın geri istediği promosyonu ödeyip daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak maaşını bankadan aldığı süreye denk gelen promosyon ödemesini geri alabilecek.