SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

SGK listeyi açıkladı! O yaşa girenler erken emekli olabilecek! Günümüzde, iş hayatı ile kişisel yaşam dengesini sürdürmek her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Kısmi emeklilik, çalışan bireylere iş hayatı ile emeklilik arasında bir denge kurma imkanı sunuyor. Genellikle 10, 12.5 veya 15 yıl gibi belirli bir süre boyunca prim ödemesi sonucunda kısmi emeklilik hakkı kazanılıyor. Bu süreç, kişinin sigorta başlangıcına, bağlı olduğu kuruma ve ödediği prim sürelerine göre değişebiliyor.