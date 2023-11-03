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SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

SGK listeyi açıkladı! O yaşa girenler erken emekli olabilecek! Günümüzde, iş hayatı ile kişisel yaşam dengesini sürdürmek her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Kısmi emeklilik, çalışan bireylere iş hayatı ile emeklilik arasında bir denge kurma imkanı sunuyor. Genellikle 10, 12.5 veya 15 yıl gibi belirli bir süre boyunca prim ödemesi sonucunda kısmi emeklilik hakkı kazanılıyor. Bu süreç, kişinin sigorta başlangıcına, bağlı olduğu kuruma ve ödediği prim sürelerine göre değişebiliyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:36
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SGK’dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

Kısmi emeklilik, çalışanlara erken emeklilik imkanı sağlayan bir seçenektir. Genellikle sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri ile az primle emeklilik fırsatı sunar. Bu, bireylerin daha erken bir tarihte maaş almalarını mümkün kılar. İşte, erken emeklilik formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

DAHA AZ PRİMLE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireylere sunulan bir seçenektir. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

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SGK’dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

Kimler Kısmi Emeklilikten Yararlanabilir?

Kısmi emekliliğin şartları sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişkenlik gösterir. 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

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SGK’dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

YAŞ ŞARTI

Kısmi emeklilikte yaş şartı da önemli bir faktördür. Bazı sigortalılar için prim süresini tamamladıklarında direkt olarak emekli olabilirken, bazıları için yaş da dikkate alınır. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş bu şartlardan biridir.

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SGK’dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...

EMEKLİ AYLIĞI

Kısmi emeklilik aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine bağlı olarak hesaplanır. Yani emekli aylığı yaşı, prim süresi ve yaş şartı dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle emekli aylığı yaşı kadınlar için 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilir.