03 Kasım 2023, Cuma
7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
4 aylık enflasyon farkının da ortaya çıkmasıyla emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı şekillenirken, bankalar arasındaki rekabeti de tetikledi. Kasım ayı, milyonlarca emekli için özel bir dönemi işaret ediyor. Emeklilere maaşlarını ilgili bankadan alma teklifi karşılığında sunulan promosyon miktarları da oldukça cazip hale geldi. İşte 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 18:13
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