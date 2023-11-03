7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

- ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

- İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

- KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.