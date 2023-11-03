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Haberler Galeri 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

4 aylık enflasyon farkının da ortaya çıkmasıyla emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı şekillenirken, bankalar arasındaki rekabeti de tetikledi. Kasım ayı, milyonlarca emekli için özel bir dönemi işaret ediyor. Emeklilere maaşlarını ilgili bankadan alma teklifi karşılığında sunulan promosyon miktarları da oldukça cazip hale geldi. İşte 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 18:13
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7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

Ülkemizde milyonlarca emekli, kasım ayında hem 29 Ekim ikramiyesini hem de yeni yılda alacakları maaş zamlarını merakla beklerken, bankalar arasındaki rekabet de artmış durumda. Özellikle emeklilere maaşlarını ilgili bankalardan almayı tercih etmeleri durumunda özel promosyonlar sunulması, maaşlarını hangi bankadan alacakları konusunda ek bir seçenek sunuyor. Promosyon miktarları, belirli bir gelir dilimine göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka zamlı promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor.

Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL.

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7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?

- AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.

- DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

- FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

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7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

- GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500- 10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

- HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15’te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha

- ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

- İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

- KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.