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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…
HAVELSAN 11 farklı kadro için personel alımı yapmaya başladı. KPSS puan şartı olmaksızın başvuruları online olarak toplayan kurum, alım yapılacak kadrolara ve detaylara resmi kariyer internet sitesi ve Linkedin sayfası üzerinden açıkladı. İşte HAVELSAN personel alım ilanları….