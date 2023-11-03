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Haberler Galeri HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

HAVELSAN 11 farklı kadro için personel alımı yapmaya başladı. KPSS puan şartı olmaksızın başvuruları online olarak toplayan kurum, alım yapılacak kadrolara ve detaylara resmi kariyer internet sitesi ve Linkedin sayfası üzerinden açıkladı. İşte HAVELSAN personel alım ilanları….

Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:17
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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

HAVELSAN personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. 1982 yılında kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olan HAVELSAN, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

Bilindiği üzere deneyimi, uzman çalışanları, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir marka olan marka, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul ediliyor.

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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

Söz konusu işleyiş üzere firma, kadrolarına ilişkin alımlarını sürdürüyor. İşte HAVELSAN personel alım ilanları ve başvuru ekranı…

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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

HAVELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

HAVELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası havelsan.com.tr/kariyer/havelsan-da-calismak/ise-alim-kirterleri adresine giriş yapmanız gerekiyor.

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HAVELSAN’dan 11 farklı kadro için alım ilanı! KPSS şartı aramıyor! İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

Karşınıza çıkan hemen başvur sayfası üzerinden aşağıda sıraladığımız kadrolara online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI