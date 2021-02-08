SGK'dan son dakika emeklilik gelişmesi! Şartları yerine getirenler 55 yaşında emekli olacak! Detaylar...

Milyonlarca vatandaş emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyenler için sigorta girişinin belirli tarihler arasında olması ve aranan şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli olmak için prim günlerini doldurmak isteyen vatandaşlar, erken emeklilik için oluşacak fırsatları yakından yakından takip ediyor. SGK tarafından belirlenen şartlar duyuruldu. Erken emeklilik için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...