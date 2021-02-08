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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan son dakika emeklilik gelişmesi! Şartları yerine getirenler 55 yaşında emekli olacak! Detaylar... SGK'dan son dakika emeklilik gelişmesi! Şartları yerine getirenler 55 yaşında emekli olacak! Detaylar...
Milyonlarca vatandaş emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyenler için sigorta girişinin belirli tarihler arasında olması ve aranan şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli olmak için prim günlerini doldurmak isteyen vatandaşlar, erken emeklilik için oluşacak fırsatları yakından yakından takip ediyor. SGK tarafından belirlenen şartlar duyuruldu. Erken emeklilik için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 16:59
Erken emeklilik için yapılan düzenlemeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli olmak için prim gününü tamamlamak isteyenler, gerekli şartları araştırmaya başlıyor. Emeklilik için belirli şartlar gerekirken, erken emeklilik için de bazı detaylar ön plana çıkıyor. Düzenlemeler ve talepler vatandaşlar tarafından gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda erken emeklilik fırsatı tanıyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK'lı, Bağ-Kur'lu herkes için aynı hak tanınıyor. 55 yaşında emekli olma imkanı sunuluyor. Belirlenen şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) onaylaması halinde erken yaşta emekli olarak aylık bağlanıyor.
İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu yaşanıyorsa çalışmak da zor oluyor. Bu duyurumda SGK devreye girerek çalışması uygun olmayan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuyor.
Erken emeklilik ile ilgili pek çok kişi net bilgiye sahip değil. 55 yaşında emekli olabilecek kişiler bunun farkında olmadıkları için çalışmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan erken emeklilk hakkını merak edenler için konuyu tüm detayları ile anlatıyor.
Açıkçası bir okuyucum, sorduğu soru ile hatırlatmasa, sosyal güvenlik açısından önemli bir konuyu atlamış olacaktım. Okuyucum, detaylı şekilde sağlık sorununu anlatarak, 'bizim gibi kişilerin emekli olabilmesi için özel bir durum var mı?' diye soruyor.