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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 300-400-600 TL anında yardım! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 300-400-600 TL anında yardım! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde destek öemeleri vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Sosyal devlet olma gereğince ihtiyacı olanlara sosyal yardım ödemeleri ile destek sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemesi sağlanıyor. Bu ödemelerde bir tanesi de doğum yardımıdır. 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:06
PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 300-400-600 TL anında yardım! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Bu ödemelerden bir tanesi de doğum yardımıdır. Doğum yardımı alabilimek için öncelik annededir. 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Bakanlık tarafından değerlendirme yapılarak ödemeler yapılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞUM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?
15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri.
DOĞUM PARASI VE SÜT YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.