PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 300-400-600 TL anında yardım! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Bu ödemelerden bir tanesi de doğum yardımıdır. Doğum yardımı alabilimek için öncelik annededir. 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Bakanlık tarafından değerlendirme yapılarak ödemeler yapılıyor.