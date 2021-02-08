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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...
355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular ararasında ilk sırada yer alıyor. 2000 öncesinde emekli olanlar için intibak düzenlemesi uygulanmıştı. Hal böyle olunca, 2000 sonrasında emekli olanlar da, intibak düzenlemesi için taleplerini dile getiriyor. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesi için düzenlenecek yasa teklifinin meclisi gelmesini bekliyor. Eğer talep hayata geçerse, emeklilerin maaşlarına 355 TL zam yansıması olacak. İşte, 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:25
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