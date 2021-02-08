5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İntibak yasası son durum ne? Sorularının cevapları sorularının cevapları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden bir tanesi de intibak düzenlemesidir. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olan emekliler için düzenleme getirilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar benzer düzenlemenin kendileri içinde hayata geçirilmesini istiyor. Eğer talep hayata geçerse, emekli maaşlarına 355 TL yansıma olacak. İşte, 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...