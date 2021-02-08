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Haberler Galeri 5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular ararasında ilk sırada yer alıyor. 2000 öncesinde emekli olanlar için intibak düzenlemesi uygulanmıştı. Hal böyle olunca, 2000 sonrasında emekli olanlar da, intibak düzenlemesi için taleplerini dile getiriyor. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesi için düzenlenecek yasa teklifinin meclisi gelmesini bekliyor. Eğer talep hayata geçerse, emeklilerin maaşlarına 355 TL zam yansıması olacak. İşte, 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:25
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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İntibak yasası son durum ne? Sorularının cevapları sorularının cevapları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden bir tanesi de intibak düzenlemesidir. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olan emekliler için düzenleme getirilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar benzer düzenlemenin kendileri içinde hayata geçirilmesini istiyor. Eğer talep hayata geçerse, emekli maaşlarına 355 TL yansıma olacak. İşte, 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

Milyonlarca emeklinin gözü Mart'ta toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) ve Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi. Bu buluşmalarda hem memurların hem de memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmeler masaya yatırılacak.

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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor.

İŞTE TALEPLER

● Emeklilere de aile yardımı verilsin.

● Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilsin.

● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar GSS'den yararlandırılsın..

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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

EŞ İÇİN 376 TL ÇOCUĞA 42,45 TL

Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor.

Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.

Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.

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5 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? SSK-Bağkur...

İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.