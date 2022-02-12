Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Belirli bir konudan iyi anlayan ve o konuda bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm için kendisine başvurulan kimselere 'bilirkişi' deniyor. Yani mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu. Bilirkişilik için 25 yaşını doldurmak ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak şart.