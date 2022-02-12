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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, hem çalışarak hem de ek iş yaparak nasıl kazanç sağlayabileceğini araştırıyor. Çalışanların yanı sıra emeklileri de yakından ilgilendiren ek gelir fırsatı aylık 20 bin liraya yakın kazanç sağlıyor. Özellikle emekliler için biçilmiş kaftan olan bu iş hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte hem çalışırken hem de emeklilikte ek gelir elde edebileceğniz işin detayları...

Giriş Tarihi: 12.02.2022 10:41
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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

Milyonlarca kişinin merak ettiği ek gelir kazandıracak işler sık sık araştırılıyor. Hemen şunu belirtelim ki, haberin detaylarında bahsedeceğimiz bu işte kendi mesleğinizi bıkramanıza gerek kalmadan ek gelir elde edebiliyorsunuz. Hem çalışan hem de emeklilerin başvurabileceği bu işten aylık 7.250 lira ile 19.250 lira arasında kazanç sağlanabiliyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

Türkiye'de herkese ek gelir kazandıracak 'bilirkişilik' işi, kişinin kendi mesleğini bırakmasını gerektirmiyor. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere, hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi olan bilirkişilik için başvurular devam ediyor.

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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Belirli bir konudan iyi anlayan ve o konuda bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm için kendisine başvurulan kimselere 'bilirkişi' deniyor. Yani mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu. Bilirkişilik için 25 yaşını doldurmak ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak şart.

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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bilirkişilik ile ilgili her yıl yeni alım yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için bilirkişi alımları başladı. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile 'bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp' adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa müracaat edecekler 'başvuru yap', mevcut listelerde yer alan bilirkişiler ise 'yenileme talebi gönderme' menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir.

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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat’a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar

YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

Posta'da yer alan habere göre bilirkişiler; raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Görevi kısmen ya da tamamen bir başka kişiye devredemez.