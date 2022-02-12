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Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar
Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, hem çalışarak hem de ek iş yaparak nasıl kazanç sağlayabileceğini araştırıyor. Çalışanların yanı sıra emeklileri de yakından ilgilendiren ek gelir fırsatı aylık 20 bin liraya yakın kazanç sağlıyor. Özellikle emekliler için biçilmiş kaftan olan bu iş hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte hem çalışırken hem de emeklilikte ek gelir elde edebileceğniz işin detayları...