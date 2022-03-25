25 Mart 2022, Cuma
30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor
İŞKUR tarafından işten ayrılanlara birçok ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneği, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. 10 aya kadar süreyle verilen işsizlik ödeneği, yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte zamlandı.İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 21:53
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