30 gün içinde İŞKUR'a başvurun. Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak. Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor. İşten ayrılan veya kısa süre içinde işten çıkarılan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni zamlı asgari ücretin ardından ödeme tavanı 3 bin 972 TL'ye kadar yükseldi. İşsizlik maaşı uygulamasından yararlanmak için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktı. SGK bu süreçte belirli şartların yerine getirilmesini bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, işsizlik maaşı hakkında detaylar...