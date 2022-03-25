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Haberler Galeri 30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

İŞKUR tarafından işten ayrılanlara birçok ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneği, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. 10 aya kadar süreyle verilen işsizlik ödeneği, yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte zamlandı.İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 21:53
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30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

30 gün içinde İŞKUR'a başvurun. Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak. Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor. İşten ayrılan veya kısa süre içinde işten çıkarılan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni zamlı asgari ücretin ardından ödeme tavanı 3 bin 972 TL'ye kadar yükseldi. İşsizlik maaşı uygulamasından yararlanmak için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktı. SGK bu süreçte belirli şartların yerine getirilmesini bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, işsizlik maaşı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

Şartları neler?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.

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30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

Ne zaman başvurulmalı?

Fesihten sonraki 30 gün içinde başvurmak gerekiyor.

Gecikilen süre, hak sahipliği süresinden düşülüyor.

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30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

* Nasıl başvuruluyor?

www.iskur.gov.tr'den veya İŞKUR'dan başvuruluyor.

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30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor

Kime, ne kadar süre ile maaş veriliyor?

Son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı çalışanlara 180, 900 gün çalışanlara 240, 1080 gün çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.