SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı

SGK tarafından yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım olarak belirlenmişti. İlk taksiti süresi içerisinde ödeyemeyenler ile GSS borcu nedeniyle yapılandırmaya başvuramayanlar için bazı fırsatlar bulunuyor. SGK ve GSS borçlarıyla ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, SGK ve GSS borçları siliniyor mu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...