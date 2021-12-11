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Haberler Galeri SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı

SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı

SGK tarafından yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım olarak belirlenmişti. İlk taksiti süresi içerisinde ödeyemeyenler ile GSS borcu nedeniyle yapılandırmaya başvuramayanlar için bazı fırsatlar bulunuyor. SGK ve GSS borçlarıyla ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, SGK ve GSS borçları siliniyor mu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:02
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SGK’dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım’ı kaçıranlara Aralık fırsatı

7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapıldı. İlk taksit ödeme avantajını kaçıranlara yapılandırmanın bozulmaması için aralık fırsatı sunuldu. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksidin süresinde ödenmesi gerekirken, ilk taksit ödemesini kaçıranlar için alternatif kolaylıklar bulunuyor. İşte haberin detayları...

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SGK’dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım’ı kaçıranlara Aralık fırsatı

Son yıllarda peş peşe çıkarılan "Torba Kanun"larla, SGK prim ve diğer borçları yapılandırmak mümkündü. Son olarak bu yıl çıkarılan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile öngörülen yapılandırma ve affına ilişkin başvurular ikinci uzatmadan sonra tamamen sona erdi.

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SGK’dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım’ı kaçıranlara Aralık fırsatı

SGK borçlarına ait ilk taksiti süresinde ödeyemeyenler ile genel sağlık sigortası borçları nedeniyle yapılandırmaya başvuramayanlar bu hususlarda bir kolaylık olup olmadığını merak ediyordu. SGK mevzuatında alternatif kolaylıklar yer alıyor.

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SGK’dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım’ı kaçıranlara Aralık fırsatı

30 KASIM'I KAÇIRANLARA ARALIK FIRSATI

"Torba Kanun"la 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş başta SSK Sigorta primleri olmak üzere, işsizlik sigortası primleri, 30.04.2021'den önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri ile 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırılmıştır.

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SGK’dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım’ı kaçıranlara Aralık fırsatı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yapılandırılan bahse konu SGK borçları ikişer aylık periyotlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı verilmişti. Taksitlendirme yoluna giden borçluların yapılandırma haklarının bozulmaması için en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar ilk taksiti ödemeleri gerekmekte idi. Bu süreyi geçirenlerin başka bir alternatif hakları bulunmaktadır.