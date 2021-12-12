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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Son dakika haberine göre: Asgari ücret tespit komisyonu pazartesi günü 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü kez bir araya gelecek. Tarafların anlaşıp 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıklaması beklenirken, kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Vergi ve prim destekleri de netlik kazanacak. Peki asgari ücret ne kadar olur?

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 08:43
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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Yaklaşık 7 milyon çalışanın direkt maaşını belirleyen ancak 20 milyondan fazla çalışanın da gelirini artıracak olan asgari ücret için son toplantı pazartesi günü yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Dördüncü kez buluşacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu kez rakamı açıklaması bekleniyor.

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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Hem işçi hem de işveren kesiminden yapılan açıklamalarda rakamların birbirine yaklaşmış olduğu görülürken üçlü bir imza ile anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

İşçi kesimi 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıklarken işveren kesimi de 3.500 liranın üzerinde bir rakam için çalıştıklarını söylemişti.

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2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Kulislerden gelen bilgilerde ise yapılacak desteklerle rakamın 4070 lira ile 4090 lira arasında bir miktara çıkacağı belirtiliyor.