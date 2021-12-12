2022 asgari ücrette rakamlar netleşti mi? Vergi ve prim desteği! Herkesin geliri artacak | Son rakam 4090 lira

Son dakika haberine göre: Asgari ücret tespit komisyonu pazartesi günü 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü kez bir araya gelecek. Tarafların anlaşıp 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıklaması beklenirken, kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Vergi ve prim destekleri de netlik kazanacak. Peki asgari ücret ne kadar olur?