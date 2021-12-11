O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

Taşeron ve kamu işçisine yönelik verilen 52 günlük tediye ödemelerinin son taksit ödemesi için geri sayım başladı. 13 günlük ikramiye ödemesinin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Tediye ödemeleri ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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