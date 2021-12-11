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Haberler Galeri O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

Taşeron ve kamu işçisine yönelik verilen 52 günlük tediye ödemelerinin son taksit ödemesi için geri sayım başladı. 13 günlük ikramiye ödemesinin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Tediye ödemeleri ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 16:56
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O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler 2021 yılına ilişkin tediye ödemelerinin son taksidine çevrildi. İkramiye olarak da adlandırılan tediye ödemelerinin 4. yani son taksit tarihi belli oldu. Peki, taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılın son taksiti olan 4. taksit ilave tediye ödemeleri 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

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O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.

Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.

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O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

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O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.