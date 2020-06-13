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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Banka promosyonu ödemeleri 2017 Mart ayında hayata geçmişti. İkinci promosyon ödemeleri 2020 Mart ayında yapılmaya başlandı. Promosyon alabilmek için maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz gerekiyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladılar. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Merak edilenler yazımızda...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 10:58
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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? GALERİ DEVAM EDİYOR

Emekli banka promosyonu ne kadar? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile dul ve yetimlere verilen promosyon ödemeleri için araştırmalar sürüyor. SGK ile banakar arasında imzalanan protokol ile ikinci promosyon ödemelerinin detayları belli olmuştu. 3 yıllık taahhüt anlaşması sona eren emekliler, ikinci promosyon ödemeleri için bankaların ödeme tutarını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere 3 yılda bir ek gelir yolunu açan banka promosyonu fırsatı sürüyor.

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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İlk kez 2017'de hayata geçen uygulama kapsamında milyonlarca emekli bu yıl ikinci ödemeyi hem de zamlı olarak alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor.

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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için kampanyalar da yapılıyor.

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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte bazı kampanyalar: