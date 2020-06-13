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Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekliler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Banka promosyonu ödemeleri 2017 Mart ayında hayata geçmişti. İkinci promosyon ödemeleri 2020 Mart ayında yapılmaya başlandı. Promosyon alabilmek için maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz gerekiyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladılar. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Merak edilenler yazımızda...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 10:58
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