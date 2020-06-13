Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Emekli banka promosyonu ne kadar? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile dul ve yetimlere verilen promosyon ödemeleri için araştırmalar sürüyor. SGK ile banakar arasında imzalanan protokol ile ikinci promosyon ödemelerinin detayları belli olmuştu. 3 yıllık taahhüt anlaşması sona eren emekliler, ikinci promosyon ödemeleri için bankaların ödeme tutarını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?