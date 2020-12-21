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SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Evlenmek isteyenler SGK tarafından sağlanan evlenme ödeneği hakkında detayları merak ediyor. Pandemi döneminde salgının gölgesinde gerçekleşen düğünlerin ardından halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği hakkında detaylar merak ediliyor. Tek sefere mahsus verilen evlenme ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına yönelik olarak ödenir. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 18:05
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