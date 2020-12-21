21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Evlenmek isteyenler SGK tarafından sağlanan evlenme ödeneği hakkında detayları merak ediyor. Pandemi döneminde salgının gölgesinde gerçekleşen düğünlerin ardından halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği hakkında detaylar merak ediliyor. Tek sefere mahsus verilen evlenme ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına yönelik olarak ödenir. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 18:05
  • 1
  • 11
SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına tek sefere mahsus verilen evlenme ödeneğiyönelik olarak ödenir. Evlenecek kişilere devlet tarafından çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği desteği sağlanmaya devam ediyor. Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EVLENME ÖDENEĞİ

EVLENME ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.

  • 3
  • 11
SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

  • 4
  • 11
SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

  • 5
  • 11
SGK'dan müjde! Evleneceklere devletten para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.