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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşları destekleyici ödemeler sürüyor. Salgın sürecinde işsizliğin önüne geçmek isteyen devlet tarafından işverene destek ödemeleri yapılırken, vatandaşlara ise çeşitli kurumlar üzerinden mesleki eğitim ve kurs imkanı sağlanıyor. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara yönelik devlet desteğide sürüyor. 2020 senesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler KOSGEB tarafından hibe desteği almak fırsatı yakalamaktadır. Bunun beraberinde SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti olanağı da verilmektedir. İşte, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:41
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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

Pandemi döneminde iş arayışında olan vatandaşlar kendi işini kurmak için devlet desteklerini sorgulamayı sürdürüyor. Devlet desteklerini merak eden vatandaşlar iki ödeneğin üzerinde duruyor. Devlet tarafından gençlere sağlanan hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler, devlet destekleri ve diğer ek avantajları ahaber.com.tr olarak kalem kalem inceledik. 2020 yılı işyeri açmak isteyen vatandaşlar için destekler yeni yıla kısa süre kala sorgulanan hususlar arasında yer alıyor. İşte, faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?

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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

DEVLET DESTEKLERİ

Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.

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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

15.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Bu destek Aile Bakanlığı'nın ilçelerde faaliyet gösteren birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanıyor.

Vatandaşlar uzman oldukları, bildikleri, mesleki yeterlilik sağladıkları bir alanda iş kurmak istediklerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 15.000 TL'ye kredi sağlıyor. Bu kredilerde faiz uygulanmıyor yani kullanılan kredinin anaparası ödeniyor.

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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

Geri ödemeler 12 ay ödemesiz 48 ay vade ile 60 ay vade ile yapılıyor. Burada önemli olan nokta bu desteğin sağlanması sosyal yardımlaşma vakfının ekonomik durumuna bağlı. Bu durumda ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları yerine il geneli hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.

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Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

28.000 TL VERGİ PRİM DESTEĞİ

Bu destek ödemesi ise çeşitli kurumların ortak çalışması sonucu sağlanıyor.

29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işyeri açacak olan vatandaşlara devlet hem sigorta prim hemde gelir vergisi desteği sağlıyor.Bu iki destek ile vatandaşlara sağlanan destek tutarı toplam 28 bin TL'yi aşıyor.