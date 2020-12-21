Kredi müjdesi geldi: Faizsiz 15 bin lira kredi verilecek! Başvuru şartları nelerdir?

Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşları destekleyici ödemeler sürüyor. Salgın sürecinde işsizliğin önüne geçmek isteyen devlet tarafından işverene destek ödemeleri yapılırken, vatandaşlara ise çeşitli kurumlar üzerinden mesleki eğitim ve kurs imkanı sağlanıyor. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara yönelik devlet desteğide sürüyor. 2020 senesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler KOSGEB tarafından hibe desteği almak fırsatı yakalamaktadır. Bunun beraberinde SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti olanağı da verilmektedir. İşte, başvuru şartları nelerdir?