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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

Son dakika... İkinci el araba fiyatları düştü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde fiyatlar beklenenin üstünde artış gösterdi. Hal böyle olunca araba almak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'un, 'Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız."' açıklamasının ardından araba almak isteyenler ilan sitelerinde arayışlarını hızlandırdı. İşte, ikinci el araba fiyatları düştü mü?

Giriş Tarihi: 21.12.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 18:45
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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

Son dakika haberi...İkinci el araba fiyatları düştü mü? sorusunun yanıtı yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının baş gösterdiği Mart ve Nisan aylarında ikinci el araba fiyatlarında yaşananan artış son dönemde bir nebze de olsa düşüş yaşıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 'Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız."' dedi. İşte, İkinci el araba fiyatları düştü mü?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıla ilişkin ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Yılın 10 ayında 5 milyon 671 bin 444'i otomobil, 1 milyon 434 bin 484'ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

Erkoç, salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu ancak kasım itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığına işaret ederek, yılın son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını söyledi.

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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

Salgının etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebileceğini anlatan Erkoç, "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız." değerlendirmesinde bulundu.

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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?

'TALEPTEKİ YÜKSELİŞ FİYATLARI ARTIRABİLİR'

Erkoç, yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığına dikkati çekerek, "Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektörü yıl boyunca gelişme kaydetti. Bu da fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirmişti ancak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşanıyor." ifadelerini kullandı.