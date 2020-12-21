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İkinci el araba için beklenen açıklama: Tam zamanı! İkinci el araba fiyatları düştü mü?
Son dakika... İkinci el araba fiyatları düştü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde fiyatlar beklenenin üstünde artış gösterdi. Hal böyle olunca araba almak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'un, 'Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız."' açıklamasının ardından araba almak isteyenler ilan sitelerinde arayışlarını hızlandırdı. İşte, ikinci el araba fiyatları düştü mü?
Giriş Tarihi: 21.12.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 18:45
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