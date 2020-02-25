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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?

Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek iddiasının ardından gözler SGK'ya çevrilmişti. SGK'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyada yer alan haberlere göre; emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti istendiği belirtilmişti. Peki, emekli maaşlarında kesinti olacak mı? SGK yaptığı açıklama sonrası konuya açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:51
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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?

Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi? Emekli maaşlarında yüzde 5 kesinti iddiasının ardından milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarından kesinti olup olmayacağını araştırıyordu. Peki, emekli maaşlarında kesinti olacak mı? FOX TV tarafından öne sürülen SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiasına SGK'dan cevap geldi!

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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?

SGK'DAN AÇIKLAMA

SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?

En Düşük Emekli Maaş Tablosu

SSK (2000 ÖNCESİ) eski maaşı: 1982 TL Ocak 2020 sonrası oluşan maaş tutarı 2111,3 TL

SSK (2000 SONRASI) eski maaşı: 1181 TL Ocak 2020 sonrası oluşan maaş tutarı 1252 TL

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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?

BAĞ-KUR (ESNAF) eski maaşı: 1774 TL Ocak 2020 sonrası oluşan maaş tutarı 1889 TL

BAĞ-KUR (TARIM) eski maaşı: 1249 TL Ocak 2020 sonrası oluşan maaş tutarı 1330 TL

MEMUR (Emekli) eski maaşı: 2521 TL Ocak 2020 sonrası oluşan maaş tutarı 2660 TL

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SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?