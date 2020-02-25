BİZE ULAŞIN
SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşı kesilecek mi?
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek iddiasının ardından gözler SGK'ya çevrilmişti. SGK'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyada yer alan haberlere göre; emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti istendiği belirtilmişti. Peki, emekli maaşlarında kesinti olacak mı? SGK yaptığı açıklama sonrası konuya açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:51
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5