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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyesi için sosyal medyada dolaşan iddialara SGK açıklık getirdi. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL ikramiye almaktaydı. Böylelikle toplam 2000 TL ikramiye emeklilerin bütçesine katkı sağlıyor. Peki, emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı? İşte konuyla ilgili flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:59
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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı? Emekli ikramiyesi kalkıyor mu sorusu gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli ikramiyesi için kesinti iddiaları ortaya atılmıştı. FOX kanalının ortaya attığı ve ardından sosyal medyada gündem olan emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı iddiasına yanıt SGK'dan geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, emekli ikramiyesi kalkıyor mu sorusu da yanıt buldu.

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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KALKIYOR MU?

SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor.

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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

Bu yılki toplam 2 bin liralık ödemeyi almak için Ramazan Bayramı ikramiyesinin verileceği tarihe kadar emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 18-22 Mayıs arasında yatırılacak.