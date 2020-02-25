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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyesi için sosyal medyada dolaşan iddialara SGK açıklık getirdi. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL ikramiye almaktaydı. Böylelikle toplam 2000 TL ikramiye emeklilerin bütçesine katkı sağlıyor. Peki, emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı? İşte konuyla ilgili flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:59
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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
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SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
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- 10
SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?