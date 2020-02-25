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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi açıklandı. toki.gov.tr adresinden açıklanan TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları, ev sahibi olma hayali kuran onbinlerce kişi tarafından sorgulanıyordu. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. Bu haftaki diğer çekilişler Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerinde olacak. İşte, TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

Giriş Tarihi: 25.02.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 17:23
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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları açıklandı. Onbinlerce kişiyi ilgilendiren TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı. toki.gov.tr adresinden açıklanan isim listeleri, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçlarına göre toplamda 1000 konut sahibini bulacak. Seferihisar ilçesinde 700 konut 2+1 tipinde, 300 konut ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Haberimizde yer alan TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesinden kurada size ev çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, 25 Şubat TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları...

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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI

TOKİ İzmir Seferihisar 25 Şubat tarihli kura sonuçları açıklandı. Haberimizin devamında bulunan listeden isminizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.