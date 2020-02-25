2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi açıklandı. toki.gov.tr adresinden açıklanan TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları, ev sahibi olma hayali kuran onbinlerce kişi tarafından sorgulanıyordu. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. Bu haftaki diğer çekilişler Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerinde olacak. İşte, TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!