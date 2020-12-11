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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4-5 bin TL maaşla kurum dışı personel alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4-5 bin TL maaşla kurum dışı personel alımı! Başvuru şartları neler?
İŞKUR tarafından kurum dışı ilanlar ile personel alımı devam ediyor. İllere göre kurum dışı personel alımı ilanları resmi internet sitesi üzerindne görüntülenebiliyor. Pandemi döneminde işinden olan ve ekstra gelir elde etmek isteyenler İŞKUR üzerinden iş başvurularında bulunuyor. Kurum dışı personel alımı için alım ilanı yayımlandı. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 4-5 bin TL maaşla kurum dışı personel alımı! Başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:01
İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4-5 bin TL maaşla kurum dışı personel alımı için detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Pandemi sürecinde işini kaybedenler ve yeni iş arayışında olanlar sorgulamalarını sürdürüyor. Kamuya bağlı olan şirketlerde, belediyelere bağlı kamu kurumlarında ve belediyelerde istihdam edilecek olan personel İŞKUR üzerinden açıklandı. 2021 yılına kısa süre kala KPSS şartı olmadan mülakatsız 4-5 bin TL maaşla kurum dışı personel alımı detayları haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SAĞLIKÇI ALIYOR!
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.
Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı yayınlandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALACAK!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.