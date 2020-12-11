HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALACAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.