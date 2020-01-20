SGK'dan emekliye 6972 TL faizsiz kredi! SSK, Bağ-Kur emeklisi faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliliği hak etmiş ancak maaş bağlanmamış olan kişilere avans ödemesi yapıyor. Ödeme emekli maaşının 3 katına kadar çıkıyor. Verilen ücret için herhangi bir faiz işletimi olmuyor. Avans kullananlar yalnızca çektikleri parayı geriye ödüyor. Mevcut emeklilerin de aynı doğrultuda talebi giderek artıyor. Emeklilerin de SGK'nın avans uygulamasından yararlanması içi çalışmalar yürütülüyor. Olumlu bir karar çıkması durumunda 6.972 TL avans uygulaması emekliye de verilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları arttıkça avans ödemesinin tavanı da artacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte SGK faizsiz avans uygulamasına dair tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





