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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden birçok kamu kurum ve kuruluşu işçi alımı yapıyor. Özel sektördeki birçok firma da İŞKUR üzerinden personel temini yapıyor. İŞKUR geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yaptı. Meslek kursları ile de hiç çalışmamış kişileri iş yaşamına teşvik eden İŞKUR'a kayıtlar ve başvurular sürüyor. İŞKUR'da en büyük ilgiyi KPSS'siz ilanlar ile ilkokul mezunu işçi alımları görüyor. Belediye işçiliği için de talep çok büyük oluyor. İŞKUR, KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanlarını yayınladı. Peki, İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri? İşte 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanının detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:22
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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

İŞKUR iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişiye yeni iş fırsatı sunan İŞKUR, bu yıl rakamı daha yukarı çıkarmanın peşinde. Her geçen gün iş ilanları ve meslek kursları artıyor. İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmayan ilanlar büyük ilgi görüyor. Kamuya personel alımlarının büyük kısmı İŞKUR vasıtasıyla oluyor. İŞKUR son olarak yeni belediye işçisi alım ilanları yayınladı. İlanlar büyük ilgi gördü. Peki, İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri? İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve detaylar...

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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır.

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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

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3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor! İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri?

İŞKUR BELEDİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR belediye işçisi alımı ilanları için nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İŞKUR'un kamu iş ilanları sayfasında tüm kamu kurumlarının ilanları var. Aşağıdaki linkten de başvuru yapabilirsiniz.