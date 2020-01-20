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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Türkiye'de işsiz kalana fonda biriken para ile 10 aya kadar maaş veriliyor. İşten ayrılan vatandaşlar bu yıl en az 1.168 TL kazanırken, en yüksek ise 2.336 TL alıyor. İşsizlik maaşı, işten kendi isteğiyle ayrılanlara ödenmezken, haklı fesih ile ayrılanlara ödeniyor. 600 gün prim şartını yerine getirmiş olan tüm işten çıkarılanlar da işsizlik maaşını İŞKUR vasıtasıyla alabiliyor. İşsizlik maaşı ödemesi işbaşı programları ile artırılabiliyor. İşbaşı programlarına katılan adaylara ek olarak bin 162 TL daha ödeniyor. Böylece aylık kazanç 3.498 TL'ye çıkıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işbaşı programlarına nasıl katılınır? İŞKUR işbaşı programları neler? İşte İŞKUR'dan 3.498 TL kazanç sağlamak için yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 09:58
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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞKUR üzerinden işsiz kalanlara aylık bağlanıyor. 10 aya kadar bağlanan aylıklar son zamla birlikte 1.168 TL ile 2.336 TL arasında değişiyor. SGK prim ödeme ücreti yüksek olanlar daha yüksek ödeme alırken, düşük olanlar daha düşük ödeme alıyor. İŞKUR'dan işsizlik maaşı alma şartları giderek esnetiliyor. İşsiz kalan vatandaşların büyük bölümü iş bulana dek işsizlik maaşından yararlanabiliyor. İşten kendi isteğiyle keyfi olarak ayrılana bu ödeme yapılmıyor. Ancak mobbinge uğrayan veya maaşını alamayarak haklı fesih hakkını değerlendirenler bu maaşı alabiliyor. İŞKUR işsizlik maaşını, işbaşı programları ile artırmak mümkün. İşte detaylar...

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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

600 GÜN PRİM ŞARTI

İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Prim günü 600 olanlara 6 ay, 900 gün olanlara 8 ay, 1080 gün olanlara 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor. Bu koşullara sahip kişilerin işsizlik maaşı alabilmek için kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekir.

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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

30 GÜNDE BAŞVURMAYAN ALAMAZ

İşsizlik maaşı başvurusunu, iş akdinin feshine ilişkin tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapmak gerekir. Başvurunun 30 günü aşması halinde, ne kadar geç kalınırsa işsizlik maaşı o kadar eksik ödenir.

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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Örneğin, 10 ay işsizlik maaşı alma hakkı olan kişi başvuruyu ilk 30 gün içinde değil de 6 ay sonra yaparsa, 6 aylık işsizlik maaşını alamaz. Sadece kalan 4 aylık işsizlik maaşını alabilir. Yeni işe başlayacağınızı bilseniz bile işsizlik maaşı başvurusunu yapın. İşe başlarsanız zaten alamazsınız. Ama kısa süre içinde tekrar işsiz kalırsanız, önceki hakkınız kapsamında işsizlik maaşı alabilirsiniz.

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İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN 600 GÜN PRİM DAHA GEREKİYOR

Yeniden işsizlik maaşına hak kazanabilmek için en az 600 prim günü çalışılması gerekiyor. İşsizlik maaşı alırken işe giren, 600 gün çalışmadan yeniden işini kaybeden kişiler ise önceki hakları kapsamında almamış oldukları işsizlik maaşını alabilirler. Kanunda işsizlik maaşı ile ilgili yapılması gereken değişikliklerden birini de bu oluşturuyor. Örneğin, 2002 yılından beri düzenli işsizlik sigortası primi ödemiş bir kişi ilk defa 2019 yılı mart ayında işsiz kalmış diyelim.