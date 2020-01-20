İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek! İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Türkiye'de işsiz kalana fonda biriken para ile 10 aya kadar maaş veriliyor. İşten ayrılan vatandaşlar bu yıl en az 1.168 TL kazanırken, en yüksek ise 2.336 TL alıyor. İşsizlik maaşı, işten kendi isteğiyle ayrılanlara ödenmezken, haklı fesih ile ayrılanlara ödeniyor. 600 gün prim şartını yerine getirmiş olan tüm işten çıkarılanlar da işsizlik maaşını İŞKUR vasıtasıyla alabiliyor. İşsizlik maaşı ödemesi işbaşı programları ile artırılabiliyor. İşbaşı programlarına katılan adaylara ek olarak bin 162 TL daha ödeniyor. Böylece aylık kazanç 3.498 TL'ye çıkıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işbaşı programlarına nasıl katılınır? İŞKUR işbaşı programları neler? İşte İŞKUR'dan 3.498 TL kazanç sağlamak için yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





