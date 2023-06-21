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Haberler Galeri Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artırılarak 11.402 TL olarak belirlendi. Son 1 yılda yüzde 107, 2 yılda yüzde 303 zam yapıldı. Dolar bazında rekor kırılırken, işverene destek 400 liradan 500 TL'ye çıktı. Asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak.

Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:31
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Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

Yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla 8 bin 506 liradan net 11 bin 402 liraya çıktı. Asgari ücret yeni zamla 483 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekorunu kırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

Başkan Erdoğan, asgari ücretin belirlenmesinde uzlaşma kültürüne dikkat çekerek, tüm paydaşlara teşekkür etti. Beklenen enflasyon verilerine göre refah payı da yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti, asgari ücret desteği de 500 liraya çıktı.

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Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

"İŞÇİYİ, İSTİHDAM VE ÜRETİMİ KORUMAK ESAS"

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tür-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Işıkhan, 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Işıkhan, emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyecek bu sonucun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bakan Işıkhan, kendilerinin de Erdoğan'ın gösterdiği istikamette asgari ücreti, hem işçileri memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini ifade etti. Çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliğiyle işletmeye, sorunları kararlılıkla çözmeye niyetli olduklarını anlatan Işıkhan çalışma barışını korumaya yönelik adımların süreceğini söyledi.

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Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

REFAH ARTIŞI DA YANSITILDI

Bakan Işıkhan, Komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zam gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulayacağız" diye konuştu.

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Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

BAŞKAN ERDOĞAN, PAYLAŞIMINDA UZLAŞI KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.