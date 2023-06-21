Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti

REFAH ARTIŞI DA YANSITILDI



Bakan Işıkhan, Komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zam gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulayacağız" diye konuştu.