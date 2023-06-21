21 Haziran 2023, Çarşamba
Asgari ücrete son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! 85 milyonun geliri artıyor | İşte yeni ödemeler: 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, stajyer ücreti
Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artırılarak 11.402 TL olarak belirlendi. Son 1 yılda yüzde 107, 2 yılda yüzde 303 zam yapıldı. Dolar bazında rekor kırılırken, işverene destek 400 liradan 500 TL'ye çıktı. Asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak.
Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:31
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