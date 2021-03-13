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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan çift maaş almak mümkün! Bu şartları taşıyanlar çift maaş alabilecek! SSK Bağ-Kur ikinci maaş alma yolları SGK'dan çift maaş almak mümkün! Bu şartları taşıyanlar çift maaş alabilecek! SSK Bağ-Kur ikinci maaş alma yolları Milyonlarca vatandaş ek gelir yaratmanın yollarını ararken bir yandan da çift maaş almanın şartlarını araştırıyor. Bazı durumlarda gerekli şartları taşıyan kişiler ikinci hatta üçüncü maaş alabiliyor. Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden maaş bağlanıyor. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşı SGK tarafından ödeniyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru koşullarını araştırıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:48
Çift maaş nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine dul ve yetim aylığı veriliyor. Böylelikle çift maaş alma imkanı doğuyor. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim aylığı almak için şartlar nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?
SGK aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...