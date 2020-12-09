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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan büyük müjde! SSK girişi olan kişilere 2 Bin 200 TL para yardımı! Başvuru şartları nelerdir? SGK'dan büyük müjde! SSK girişi olan kişilere 2 Bin 200 TL para yardımı! Başvuru şartları nelerdir? SSK girişi olan kişilere 2 Bin 200 TL para yardımı için araştırmalar sıklık kazanıyor. SGK'nın uyguladığı sigortalı bir şekilde çalışan yakınları vefat eden kişiler adına verilecek olan bir yardımdır. Bu yardımı alabilmek için birinci dereceden yakınınızın vefat etmiş olması gerekiyor. Kişi ölümünden önce beyan ettiği kişiler de bu yardımı almaya hak kazanır. İşte, başvuru şartları nelerdir? Giriş Tarihi: 09.12.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 16:48
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların ölümünün ardından ailesine bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği verilir. Cenaze yardımının temel amacı ölümün ardından ortaya çıkan masrafların karşılanmasıdır. Cenaze yardımı vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.
GALERİ DEVAM EDİYOR CENAZE ÖDENEĞİ NEDİR?
Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.
CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Cenaze ödeneği;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN NASIL BAŞVURULUR?
Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.