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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık ayı evde bakım ödemelerinin bu ay ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, internet üzerinden ödemelerin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evd bakım aylığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 14:33
Evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım aylığının bu ayki ödemeleri için geri sayım başladı. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 9 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aralık ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Aralık ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.