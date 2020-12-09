9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık ayı evde bakım ödemelerinin bu ay ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, internet üzerinden ödemelerin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evd bakım aylığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açklandı mı? İşte haberin detayları...