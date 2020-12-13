SGK'dan büyük müjde! SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı! Başvuru şartları neler?

Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır. Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir.