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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan büyük müjde! SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı! Başvuru şartları neler? SGK'dan büyük müjde! SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı! Başvuru şartları neler?
SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı araştırmalar trendlerde ilk sırada almaya yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini sürdürmesinin ardından devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Valilikler ve belediyeler tarafından yapılan yardımlarda yükü bir nebzede olsa hafifletiyor. Yardımlardan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 15:30
Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır. Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR Gelir Güvencesi Olmayan Aileler
Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.
Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.
Ev Onarım Destekleri
Oturulan evde hasar fazlaysa, tadilat ve onarım artık zorunlu hale gelmişse; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç kapsamında 25.000 TL'ye kadar para yardımı verilmektedir. Bireyler; T.C. kimlik numarası ve dilekçeleriyle vakıflara başvursa yeterli olmaktadır. İlgili yardım başvurusu sonrasında herhangi bir şekilde geri dönüş yapılmazsa, ikamet edilen valilik veya ilçe ofisine şikayette bulunulabilmektedir.