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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. En az 911 liranın hesaplara yatırılacağı tediye ödemeleri için araştırmalar sürüyor. 500 bin işçinin heyecanla beklediği tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı. Tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 17:31
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