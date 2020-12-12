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Haberler Galeri İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. En az 911 liranın hesaplara yatırılacağı tediye ödemeleri için araştırmalar sürüyor. 500 bin işçinin heyecanla beklediği tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı. Tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 17:31
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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri için geri sayım başladı. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak. 13 günlük ikramiye ödemesinin hangi tarihte yapılacağını merak eden işçiler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kim ne kadar alacak? 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

Peki, kim ne kadar alacak? İşte ikramiye tablosu:

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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre belirlenen tarihte ödeniyor.

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İşçiye ikramiye zamanı: O tarihte hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.