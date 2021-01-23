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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 45, 67, 100 TL harçlık verilecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 45, 67, 100 TL harçlık verilecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar sonrasında binlerce kişi yeni iş sahibi oluyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programı aracılığıyla gençler hem yeni meslek öğreniyor, hem de para kazanabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlerin harçlıkları günlük 89,4 liraya yükselirken, bilişim sektörü için bu tutar 100 lira olacak. Gençler ayda 2 bin 600 lira harçlık alabilecek. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 16:20
İş bulma hayali kuran binlerce gence müjdeli haber geldi. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. İŞKUR iş hayatına atılmak isteyen gençlere kurs imkanı sağlayacak. Böylelikle adaylar kurs görmenin yanında 100 TL harçlık ödemesinden yararlanacak. Ödemeden yararlanmak isteyenler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, Başvurana günlük 45, 67, 100 TL harçlık verilecek. E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak.
Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek.
İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.