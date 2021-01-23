İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 45, 67, 100 TL harçlık verilecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar sonrasında binlerce kişi yeni iş sahibi oluyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programı aracılığıyla gençler hem yeni meslek öğreniyor, hem de para kazanabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlerin harçlıkları günlük 89,4 liraya yükselirken, bilişim sektörü için bu tutar 100 lira olacak. Gençler ayda 2 bin 600 lira harçlık alabilecek. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?