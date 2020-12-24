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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan başvurarak alınabilir! Yakınlarına 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? SGK'dan başvurarak alınabilir! Yakınlarına 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Vefat eden yakını için sadece bir kez mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Ödenekten yararlanmak isteyenler başvuru sürecini yakından takip ediyor. Yarımdan yararlanma için gereken şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Başvurunun ardından kurum tarafından değerlendirme sonrasında ödemeler sürüyor. Kişinin vefatından önce belirlediği isim yardımdan yararlanabilecek. İşte, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 18:26
4/1-(a) (SSK) 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için "2020 yılı cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL'dir." 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların ölümünün ardından ailesine bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği verilir. Dul ve yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmez. Ödenekten yararlanmak isteyenler için başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Cenaze yardımı için tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA AYLIK BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?
Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.
Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.
1-Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim?
Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır.
2-Emekli Sandığından emekli olan komşumun cenazesini ben kaldırdım, ölüm yardımı alabilir miyim?
Vefat eden kişinin eşi, çocukları, anne, babası ve kardeşlerinin hayatta bulunmaması şartı ile ve cenazenin sizin tarafınızdan kaldırıldığına dair muhtarlıktan alacağınız belge ve harcamalara ilişkin faturaların aslı ile birlikte Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.