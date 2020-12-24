SGK'dan başvurarak alınabilir! Yakınlarına 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Vefat eden yakını için sadece bir kez mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Ödenekten yararlanmak isteyenler başvuru sürecini yakından takip ediyor. Yarımdan yararlanma için gereken şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Başvurunun ardından kurum tarafından değerlendirme sonrasında ödemeler sürüyor. Kişinin vefatından önce belirlediği isim yardımdan yararlanabilecek. İşte, başvuru şartları nelerdir?