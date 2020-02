Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Faruk Erdem altın yatırımı yapacak olanlara, "Düşüşler her zaman büyük fırsatlar doğurur. Altın düştüğünde yatırım yapmak her zaman avantaj sağlar. Altın güvenli limandır, karışıklık durumlarında her zaman yatırım oraya yönelir. Yükselirken yatırım yapmak çok kazandırmayabilir. Fırsatları değerlendirmek gerekir" dedi.