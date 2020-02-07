Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüş eğilimi ile başlasa da gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde seyrediyor. Geride bıraktığımız hafta 305 TL gram fiyatını gören altın bu hafta 300 TL'nin altına gerilemişti. Altın dün yeniden yükselişe geçerek 300 TL'nin üzerine çıktı. Yaşanan dalgalanmaları yakından izleyen vatandaşlar altın alımı için doğru zamanı kolluyor. Altın fiyatlarının son durumunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çok önemli uyarılarda bulundu. Erdem, altın fiyatlarını değerlendirirken, altın birikiminde doğru zamanı da açıkladı. Peki, altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte güncel altın fiyatları ve Faruk Erdem'in değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:39