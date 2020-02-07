07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüş eğilimi ile başlasa da gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde seyrediyor. Geride bıraktığımız hafta 305 TL gram fiyatını gören altın bu hafta 300 TL'nin altına gerilemişti. Altın dün yeniden yükselişe geçerek 300 TL'nin üzerine çıktı. Yaşanan dalgalanmaları yakından izleyen vatandaşlar altın alımı için doğru zamanı kolluyor. Altın fiyatlarının son durumunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çok önemli uyarılarda bulundu. Erdem, altın fiyatlarını değerlendirirken, altın birikiminde doğru zamanı da açıkladı. Peki, altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte güncel altın fiyatları ve Faruk Erdem'in değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:39
  • 1
  • 36
Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları güne hafif düşüşle başladı. Dün bu hafta içinde ilk kez yükselen altının gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde. Ons altın ise 1563 dolar bandında. Altın alımı yapacak olanlar fiyatların oynaklığı nedeniyle temkinli davranıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın alımı ile ilgili püf noktaları anlattı. Peki, altın ne zaman alınmalı? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve Faruk Erdem'in önerileri...

  • 2
  • 36
Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

CANLI YAYINDA AÇIKLADI! ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonominin nabzını tuttu. Erdem, altın fiyatları ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdem, fiyatlarda bundan sonra çok sert düşüşler olmasını beklemediğini söylerken, altının her daim güvenli liman olduğunu söyledi.

  • 3
  • 36
Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Faruk Erdem altın yatırımı yapacak olanlara, "Düşüşler her zaman büyük fırsatlar doğurur. Altın düştüğünde yatırım yapmak her zaman avantaj sağlar. Altın güvenli limandır, karışıklık durumlarında her zaman yatırım oraya yönelir. Yükselirken yatırım yapmak çok kazandırmayabilir. Fırsatları değerlendirmek gerekir" dedi.

  • 4
  • 36
Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Erdem ayrıca altın yatırımında alım yapıldıktan sonra belli bir süre altını unutmak gerektiğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımların kazandırdığına ifade etti.

  • 5
  • 36
Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Altının ons fiyatı koronavirüs salgını eksenindeki gelişmelerle dalgalanırken gram altın fiyatları Dolar TL kurundaki yatay hareketle birlikte 300 TL seviyesinin üzerine tutunmaya çabalıyor. Altın gram cinsi, günü 0.69% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 302.00 ve 304.00'de, destek seviyeleri ise 300.00 ve 298.00'de bulunmaktadır.