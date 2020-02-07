Canlı yayında tek tek açıkladı! Altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları güne hafif düşüşle başladı. Dün bu hafta içinde ilk kez yükselen altının gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde. Ons altın ise 1563 dolar bandında. Altın alımı yapacak olanlar fiyatların oynaklığı nedeniyle temkinli davranıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın alımı ile ilgili püf noktaları anlattı. Peki, altın ne zaman alınmalı? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve Faruk Erdem'in önerileri...