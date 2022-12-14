14 Aralık 2022, Çarşamba
FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kasım ayı toplantısının ardından Fed 75 baz puan faiz arttırımına giderek politika faizini 3,75-4.00 aralığına yükseltti. Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed aralık toplantısı hangi gün? 2022 Fed faiz beklentisi ne?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:57
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