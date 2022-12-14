FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

Atın, petrol ve borsa gibi küresel piyasaları yakından etkileyen Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar aralık ayı Fed faiz kararının ne olacağını öğrenmeye çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed toplantısı faiz kararı bugün gerçeklşecek toplantının ardından FED Başkanı Powell tarafından duyurulacak. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?