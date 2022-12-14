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Haberler Galeri FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kasım ayı toplantısının ardından Fed 75 baz puan faiz arttırımına giderek politika faizini 3,75-4.00 aralığına yükseltti. Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed aralık toplantısı hangi gün? 2022 Fed faiz beklentisi ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:57
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FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

Atın, petrol ve borsa gibi küresel piyasaları yakından etkileyen Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar aralık ayı Fed faiz kararının ne olacağını öğrenmeye çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed toplantısı faiz kararı bugün gerçeklşecek toplantının ardından FED Başkanı Powell tarafından duyurulacak. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED'in bu ayki toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed'in salı günü başlayacak toplantısının ardından faiz kararı çarşamba günü yani 14 Aralık'ta açıklanacak. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararını duyuracak. Konuya ilişkin son dakika haberlerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsini

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FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

BEKLENTİ NE?

Uzmanlar tarafından Fed'in yüzde 74,7 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 25,3 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin ediliyor.

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FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

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FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?

Enflasyon ve resesyon ikileminin sürmesi ile para politikalarına ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Fed toplantısı öncesi gözler bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.