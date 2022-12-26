26 Aralık 2022, Pazartesi
SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!
Devlet birçok kalemde destek ödemesi gerçekleştiriyor. SGK aracılığıyla yapılan doğum izni yardımında ücret 1 Ocak itibarıyla artacak. Doğum yapmaya hazırlanan kadın çalışanlara yönelik ise doğum yardımı yapılıyor. Doğumdan 8 hafta öncesinde ve sonrasında toplam 16 hafta doğum izni alan kadın çalışanlar, bu sürenin parasını SGK'dan alabiliyor. Doğum izni parası 1 Ocak itibarıyla artacak. Böylelikle yeni yılda 37.363 TL destek sağlanmış olacak.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:52
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