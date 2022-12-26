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Haberler Galeri SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

Devlet birçok kalemde destek ödemesi gerçekleştiriyor. SGK aracılığıyla yapılan doğum izni yardımında ücret 1 Ocak itibarıyla artacak. Doğum yapmaya hazırlanan kadın çalışanlara yönelik ise doğum yardımı yapılıyor. Doğumdan 8 hafta öncesinde ve sonrasında toplam 16 hafta doğum izni alan kadın çalışanlar, bu sürenin parasını SGK'dan alabiliyor. Doğum izni parası 1 Ocak itibarıyla artacak. Böylelikle yeni yılda 37.363 TL destek sağlanmış olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:52
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SGK’dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Devlet, doğum öncesi ve sonrası izin kullanan annelere çalışmadıkarı sürenin parasını ödüyor. SGK tarafından sağlanan doğum izin parası ödemeleri 1 Ocak itibarıyla artacak. Şartların sağlanması halinde doğum izni kullanan anneler tek seferde 37 bin 363 TL ödeme yapılacak. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

Çalışan kadınlar doğum yaptıklarında üç, bazı durumlarda ise dört ayrı ödenek alabiliyor. 16 haftalık doğum iznine çıkan çalışan kadınlar, izinli oldukları bu sürenin parasını iş görmezlik ödeneği ile devletten alıyor.

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SGK’dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası toplam 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücretteki artış sonrası doğum izin parası da 1 Ocak itibarıyla artacak.

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SGK’dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

DOĞUM İZİN PARASI ALMA ŞARTLARI

* Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor

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SGK’dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!

* Rapor süresince yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

* Doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması isteniyor.