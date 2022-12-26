İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

İşçi, memur, Bağ-Kur'lu olmak üzere tüm çalışanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme için hükümet düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak yeni düzenleme ile Ocak ve Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilmiş olacak. Peki yeni düzenleme nasıl olacak?