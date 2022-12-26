26 Aralık 2022, Pazartesi
İşçi, Memur, Bağ-Kur'lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı
Tüm çalışanlara sevindiren haber Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyuran Bakan Bilgin yüzleri güldürdü. Peki gelir vergisi tarifesindeki değişiklik nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:22
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