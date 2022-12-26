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İşçi, Memur, Bağ-Kur'lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Tüm çalışanlara sevindiren haber Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyuran Bakan Bilgin yüzleri güldürdü. Peki gelir vergisi tarifesindeki değişiklik nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:22
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İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

İşçi, memur, Bağ-Kur'lu olmak üzere tüm çalışanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme için hükümet düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak yeni düzenleme ile Ocak ve Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilmiş olacak. Peki yeni düzenleme nasıl olacak?

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İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

ÇALIŞANLARIN YÜZLERİ GÜLECEK!

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 100 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor.

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İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor.

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İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

2.550 LİRA CEPTE KALACAK!

Bugün itibariyle vergi dilimi kesintisi 2550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.

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İşçi, Memur, Bağ-Kur’lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

OCAK'TAKİ MAAŞ TEMMUZ'DA DÜŞMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dilimlerine yönelik çalışma yaptığını belirterek, "Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyurdu..