27 Aralık 2022, Salı
SGK kısayolları paylaştı! EYT'LİLER DİKKAT! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
EYT düzenlemesinin yasalaşması için son viraja girildi.Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet başvuru ekranı hakkında detaylı bir video paylaştı. Peki, ETY emeklilik başvuru nasıl yapılır? İşte, emeklilik başvuru yapmak ekranı...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:03
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