SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

Cenaze yardımından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Bunlar arasında, ilgili kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı veya yaşlılık aylığı almış olması yer almaktadır. Ayrıca, en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bildirilmiş olması da gerekmektedir. Bu şartların karşılanması durumunda, kişinin yakınları cenaze yardımı alabilirler.