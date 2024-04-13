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SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

Cenaze yardımından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Bunlar arasında, ilgili kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı veya yaşlılık aylığı almış olması yer almaktadır. Ayrıca, en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bildirilmiş olması da gerekmektedir. Bu şartların karşılanması durumunda, kişinin yakınları cenaze yardımı alabilirler.

Giriş Tarihi: 13.04.2024 15:49
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SGK’dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

GK tarafından sağlanan cenaze yardımı, vefat eden sigortalının yakınlarına maddi destek sağlamak amacıyla sunulur. Yardımın miktarı ve detayları, Bakanlık tarafından belirlenen tarifeye göre belirlenir. Sigortalının vefatı durumunda, yakınlarının SGK ile iletişime geçmesi ve gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.

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SGK’dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

SGK Cenaze Yardımı Koşulları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan tek seferlik cenaze yardımı koşullarını açıkladı. Yardım alabilmek için, vefat eden kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş olması, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almış olması gerekiyor.

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SGK’dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

Ayrıca vefat edenin en az 360 gün süreyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması şarttır.

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SGK’dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

Kimler Cenaze Yardımından Faydalanabilir?

Cenaze ödeneği, öncelikle vefat eden sigortalının eşi, ardından çocukları, ebeveynleri ve kardeşleri olmak üzere sırasıyla yakınlarına ödenir. Sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda ise, belgelenen masraflar bu kişilere ödenebilir.

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SGK’dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım

Cenaze Ödeneği Başvuru Süreci

Cenaze ödeneği için hak sahiplerinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurması gerekmektedir. SGK, dilekçe aranmayacağını belirtmiş olup, cenazenin yakın akraba dışında birisi tarafından kaldırılması durumunda ise dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilecek.