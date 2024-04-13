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Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 2023 yılında 86 bin iş yerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rapor, önümüzdeki on yıl içinde iş piyasasının en çok talep edeceği meslekleri ve sektörleri belirliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 16:30
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Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte iş dünyasında sürekli değişim yaşanmakta ve yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bu durum, gençlerin gelecekteki kariyer seçimlerini yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline gelmektedir. Uzmanlar, 2034 yılına kadar birçok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını öngörmektedir. İşte geleceğin meslekleri...

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Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

Geleceğin Meslekleri: Teknolojiden İnşaata

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, işgücü piyasasında yazılım mühendisleri, e-ticaret uzmanları, yapay zeka uzmanları, bilişim uzmanları, inşaat mühendisleri, pazarlama uzmanları, dil ve konuşma terapistleri ve CNC operatörleri gibi meslek grupları önümüzdeki on yılın yıldızları olacak. Bu meslekler, dijitalleşen dünya düzeninde ve teknoloji odaklı iş piyasasında önemli roller üstlenecek.

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Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

İmalat Sektöründe Büyük İhtiyaç

Araştırma, imalat sektörünün işgücü ihtiyacının en yoğun olduğu alan olduğunu gösteriyor. Özellikle 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bu ihtiyaç daha da belirginleşiyor. İmalat sektörü, işgücü piyasasının taleplerini karşılamak adına önemli bir potansiyel sunuyor.

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Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

Kadın İstihdamında Öne Çıkan Sektörler

İŞKUR'un araştırmasına göre, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" sektörleri, kadın çalışan oranının erkeklerden daha yüksek olduğu alanlar olarak dikkat çekiyor.

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Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerinde kadınların istihdamı, tam zamanlı çalışma yapılan yerlere göre daha yüksek.