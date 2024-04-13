Bakan açıkladı: Bu meslekleri seçenler tam 12’den vuruyor!

İmalat Sektöründe Büyük İhtiyaç

Araştırma, imalat sektörünün işgücü ihtiyacının en yoğun olduğu alan olduğunu gösteriyor. Özellikle 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bu ihtiyaç daha da belirginleşiyor. İmalat sektörü, işgücü piyasasının taleplerini karşılamak adına önemli bir potansiyel sunuyor.