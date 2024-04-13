13 Nisan 2024, Cumartesi
Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 2023 yılında 86 bin iş yerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rapor, önümüzdeki on yıl içinde iş piyasasının en çok talep edeceği meslekleri ve sektörleri belirliyor.
Giriş Tarihi: 13.04.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 16:30
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