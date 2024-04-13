Bodrum’da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor

Tarihi Eserin Geleceği: Müzeye mi, Sergiye mi?

C-Wizz'in keşifleri yalnızca bu nadide Librascope modeli ile sınırlı kalmamış; aynı zamanda birkaç adet 1960 model PDP-8 minibilgisayar daha bulunmuştur. Bu bilgisayarlar, ticari olarak başarılı ilk minibilgisayarlar olarak biliniyor. Şimdi ise, C-Wizz ve ailesi, bu tarihi cihazları restore ederek çalışır hale getirmek ve sonrasında bir müzeye bağışlamak için planlar yapıyorlar. Bu planlar, bu değerli bilgisayarların tarihini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.