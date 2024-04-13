Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
Bilgisayarlar, teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüz dünyasında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Ancak teknoloji dünyasının bu vazgeçilmez unsurlarının ilk halleri, günümüzdeki kadar kompakt veya kullanışlı değildi. İşte bu tarihi evrimin canlı bir örneği, Reddit kullanıcısı C-Wizz'in büyükannesinin bodrumunda yapılan şaşırtıcı bir keşifle gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 13.04.2024
12:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
12:20
C-Wizz'in büyükannesi tarafından keşfedilen nadir Librascope-LGP-30 bilgisayarı, teknoloji tarihinde önemli bir anı canlandırdı. 66 yıl öncesine dayanan bu buluntu, 1956 yılında piyasaya sürülmüş ve Avrupa genelinde sadece 45 adet üretilmiş olan son derece nadir bir parça. Değeri ise dudakları uçuklatıyor.
Bilgisayarlar, teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüz dünyasında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Ancak teknoloji dünyasının bu vazgeçilmez unsurlarının ilk halleri, günümüzdeki kadar kompakt veya kullanışlı değildi. İşte bu tarihi evrimin canlı bir örneği, Reddit kullanıcısı C-Wizz'in büyükannesinin bodrumunda yapılan şaşırtıcı bir keşifle gün yüzüne çıktı.
Tarihe Yolculuk: 1956 Model Librascope-LGP-30
Tam 66 yıl öncesine ait olan ve teknoloji tarihinde önemli bir yere sahip olan Librascope-LGP-30 model bilgisayar, C-Wizz'in büyükannesinin bodrumunda keşfedildi. 1956 yılında üretilen ve Avrupa'da sadece 45 adet bulunan bu nadir bilgisayar, bugünlerde oldukça değerli bir antika olarak kabul ediliyor. Hacker kültürü ve bilgisayar programcılığı folklorunda önemli bir yere sahip olan bu cihaz, meraklıları ve koleksiyonerler için büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir.
Nadir Bulunan Bir Hazine: Librascope-LGP-30'un Değeri
363 kilogram ağırlığındaki bu devasa bilgisayar, ilk satış fiyatı olarak 47 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata sahipti. Bugünün para birimiyle değerlendirildiğinde,
Bilgisayarın tarih boyunca korunmuş olması ve şimdiye kadar az sayıda üretilmiş olması, onun maddi değerini daha da arttırıyor. bu miktar 512 bin doların (16.569.651,20 TL) üzerinde bir değere tekabül ediyor.
Tarihi Eserin Geleceği: Müzeye mi, Sergiye mi?
C-Wizz'in keşifleri yalnızca bu nadide Librascope modeli ile sınırlı kalmamış; aynı zamanda birkaç adet 1960 model PDP-8 minibilgisayar daha bulunmuştur. Bu bilgisayarlar, ticari olarak başarılı ilk minibilgisayarlar olarak biliniyor. Şimdi ise, C-Wizz ve ailesi, bu tarihi cihazları restore ederek çalışır hale getirmek ve sonrasında bir müzeye bağışlamak için planlar yapıyorlar. Bu planlar, bu değerli bilgisayarların tarihini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.