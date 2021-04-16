HaberlerGaleriSGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...
SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...
Ölüm ve yetim maaşlarında en çok merak edilen konulardan biri de her iki ödeneğin de alınma ihtimali. Belli şartları taşıyan kişiler üç maaş birden alabiliyor. Bu süreçte kritik tarih ise 2008... 2008'de değişen sistemle birlikte maaş almada bazı kurallar da değişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sizin için o detayları kaleme aldı.