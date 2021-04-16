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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

Ölüm ve yetim maaşlarında en çok merak edilen konulardan biri de her iki ödeneğin de alınma ihtimali. Belli şartları taşıyan kişiler üç maaş birden alabiliyor. Bu süreçte kritik tarih ise 2008... 2008'de değişen sistemle birlikte maaş almada bazı kurallar da değişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sizin için o detayları kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 22:07
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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.

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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI

Öncelikle belirtelim eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olursa da ölüm maaşı alıyor ve hem emekli maaşını hem de eşinin maaşını birlikte alarak çift maaşa kavuşuyor.

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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

Burada değişen sadece maaşın oranı oluyor. Eğer eş emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75 çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor. Burada kurum farkı bulunmuyor. Yani siz SSK'lı ya da Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı da olsanız eşinizin maaşını alabiliyorsunuz.

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SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

ÜÇ MAAŞ OLUR MU?

Bazı istisnai durumlarda üç maaş da mümkün olabiliyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa üç ayrı maaş alabiliyor. Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor.