SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...

SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.