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Haberler Galeri 16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

16 Nisan güncel sigara fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri içtikleri markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Bu bağlamda da "Sigara zammı var mı?" sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. İşte, Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 23:07
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16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kullandığı markaya zam yapılıp yapılmadığını merak eden tiryakiler konu hakkında araştırmalara başladı. Tiryakiler kullandıkları sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte, sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Nisan 2021 güncel sigara fiyat listesi;

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16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL