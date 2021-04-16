16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...

16 Nisan güncel sigara fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri içtikleri markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Bu bağlamda da "Sigara zammı var mı?" sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. İşte, Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...