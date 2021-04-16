Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde etti. 2021 yılında yaklaşık 13 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemesi için tutar merak ediliyor. Emekliler bayram ikramiyesinin hangi tarihte hesaplara yatacağını da yakından takip ediyor. 2018 yılından bu yana emeklilere ödenen ikramiye ödemelerinden yararlanacak vatandaşlar için Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Ödemelere yapılacak zam oranı için tahminler gelmeye başladı. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesi için yeni tutar...