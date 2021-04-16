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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Zam, iyileştirme ve erken ödeme müjdesi sonrasında miktar merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren kararı Başkan Erdoğan duyurdu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. İkramiyeler enflasyon oranında zamlı ödenecek. Emekliler hangi bankanın en fazla promosyon ödemesi yaptığını sorgulamaya başladı.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 21:44
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