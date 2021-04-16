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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Zam, iyileştirme ve erken ödeme müjdesi sonrasında miktar merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren kararı Başkan Erdoğan duyurdu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. İkramiyeler enflasyon oranında zamlı ödenecek. Emekliler hangi bankanın en fazla promosyon ödemesi yaptığını sorgulamaya başladı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 21:44
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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde etti. 2021 yılında yaklaşık 13 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemesi için tutar merak ediliyor. Emekliler bayram ikramiyesinin hangi tarihte hesaplara yatacağını da yakından takip ediyor. 2018 yılından bu yana emeklilere ödenen ikramiye ödemelerinden yararlanacak vatandaşlar için Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Ödemelere yapılacak zam oranı için tahminler gelmeye başladı. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesi için yeni tutar...

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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

MAYIS BAŞINDA HESAPTA

Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuşan Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz" dedi.

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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

2020'DE YÜZDE 14.60

Açıklamanın en dikkat çeken yanı ise ikramiyelerin bu yıl enflasyon oranında artacak olması. Bu hesapta da hangi dönemin ve oranın baz alınacağı daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak kararla netleşecek. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa ikramiyelerdeki artış yüzde 14.60 olacak. Bir başka deyişle ikramiyeler 1.000 liradan 1.146 liraya çıkacak. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1.162 liraya yükselecek.

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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

DAHA SONRA NETLEŞECEK

2018, 2019 ve 2020 yıllarında ikramiyeler sabit kalmıştı. Şayet bu dönemleri de kapsayacak bir iyileştirme yapılırsa bu durumda 3 yılın enflasyon artışıyla yaklaşık 450-500 lira civarında bir enflasyon zammı gündeme gelebilecek. Buradaki artış tamamen bütçe dengelerine göre belirlenecek ve resmi açıklamayla netleşecek.

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Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...

DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor.