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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Ülkemizde devlet tarafından vatandaşlara birçok farklı kalemde ödeme yapılıyor. Sosyal devlet kapsamında, SGK üzerinden yapılan ödemeler sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Ancak çok bilinmese de sosyal güvenlik sisteminden üç maaş birden almanız mümkün. Sigortalının vefatı halinde geride kalanlara büyük güvenceler veriliyor. Çoğu kişi aldığı maaşın kesilebileceğin sansa da iki maaş hatta üç maaş alınabiliyor. İşte; 3 maaş alma şartları!

Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 10:02
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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Sosyal güvenlik sistemi sayesinde vatandaşlar 2 maaş hatta 3 maaş birden alabiliyor. Alınan maaşlar sayesinde kazançlar katlanarak artıyor. Çoğu vatandaşımız maaşlarının kesilebileceği endişesiyle haklarını aramaktan çekinebiliyor. Ancak maaşlar kesilmiyor hatta kazanç ikiye veya üçe katlanıyor. Sigortalılık türüne göre alınan maaş miktarı 2'ye çıkabiliyor. Alınan maaş miktarı en fazla 3 de olabiliyor. İşte, birden fazla maaş almanın yolları!

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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.

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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor.

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SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!

Buradaki önemli ayrıntı, maaş 'üç farklı sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı, yeniden evlendiğinde ise kesiliyor.