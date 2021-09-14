Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

PTT'den ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce lira ödeme gelmeye devam ediyor. Çoğu kişi bilmese de bu yardımlar kolaylıkla alınabiliyor. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok devlet desteği veriliyor. Bu destekler PTT aracılığıyla hesaba yatırılıyor. Karşılıksız destek ödemelerini almak için başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Her yıl milyonlarca kişi bu desteklerden kolaylıkla faydalanabiliyor. Siz de evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi destekleri kolaylıkla alabilirsiniz. İşte; PTT'den 662-827-992 TL ödeme alma yolları!