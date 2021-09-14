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Haberler Galeri Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

PTT'den ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce lira ödeme gelmeye devam ediyor. Çoğu kişi bilmese de bu yardımlar kolaylıkla alınabiliyor. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok devlet desteği veriliyor. Bu destekler PTT aracılığıyla hesaba yatırılıyor. Karşılıksız destek ödemelerini almak için başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Her yıl milyonlarca kişi bu desteklerden kolaylıkla faydalanabiliyor. Siz de evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi destekleri kolaylıkla alabilirsiniz. İşte; PTT'den 662-827-992 TL ödeme alma yolları!

Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 10:46
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Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet desteği ödemeleri PTT aracılığıyla hesaba yatıyor. Her yıl binlerce lira ödeme kolaylıkla yatırılıyor. Pek çoğu kişi bilmese de hali hazırda ödemeleri almak çok kolay. Evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi ödemeleri almak için başvuru işlemlerini yapmanız gerekiyor. Bu karşılıksız destekler başta PTT şubeleri olmak üzere banka şubelerinden de çekilebiliyor. İşte; 662-827-992 TL ödeme alma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

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Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

Yol Yardımı Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

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Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

İş Görememezlik Ödemesi

Eğitim Desteği

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Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!

Süt Parası Ödemesi

Cenaze Yardım Ödemesi

Doğum Parası Ödemesi