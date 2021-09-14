Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,21 artışla 486,20 liradan günü tamamlayan gram altın, 14 Eylül'e aynı seviyelerde başladı. Altın fiyatlarının hangi yöne hareket edeceği yatırımcılar tarafından merakla araştırılırken, uzmanlar ABD enflasyon verisine işaret etti. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ile altının hangi yöne gideceği belli olacak. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler...