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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,21 artışla 486,20 liradan günü tamamlayan gram altın, 14 Eylül'e aynı seviyelerde başladı. Altın fiyatlarının hangi yöne hareket edeceği yatırımcılar tarafından merakla araştırılırken, uzmanlar ABD enflasyon verisine işaret etti. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ile altının hangi yöne gideceği belli olacak. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:11
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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceğini merak eden yatırımcılar, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı saate kilitlendi. Enflasyon verisinin ardından altın fiyatlarında hareketin hangi yöne olacağı şekillenecek. A Para canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklentiyi açıkladı. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Altın yükselecek mi? İşte 14 Eylül güncel altın fiyatları ve son durum...

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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında bugün açıklanacak ABD enlasyon verisinin belirleyici olacağını ifade etti. İşte Memiş'in altın fiyatları ile ilgili son açıklamaları:

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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

"Altın, piyasalarda risk ve enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Genellikle piyasalarda herhangi bir risk gözlemlendiğinde talep artışı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor. Bununla beraber altın, enflasyon riskine karşı değer koruma aracı olarak kullanılıyor. Enflasyon riski arttığında altın talebi artıyor, risk düştüğünde altın talebi azalıyor."

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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

Memiş, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirtti Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...

ENFLASYON RAKAMLARI YÜKSEK YA DA DÜŞÜK GELİRSE

Ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi görmeden kendine yön belirlemek istemediğini ifade eden Memiş, "Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir. Enflasyon rakamları yüksek gelirse, ons altın yükselişini 1850 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak beklentilerin altında açıklanan bir enflasyon verisi söz konusu olursa, düşüş 1765 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz" dedi.