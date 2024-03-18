SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...

Emeklilik sistemi ve erken emeklilik koşulları Türkiye'de sürekli olarak revize ediliyor ve vatandaşların lehine yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Son olarak, erken emeklilik için yeni bir yöntem belirlendi ve bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bazı durumlarda, erken emeklilik için gerekli olan süre kısaltıldı. Bu, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için daha erken bir emeklilik olanağı sunuyor.