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Haberler Galeri 9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem seçimlerin ertesine hem de hafta içine denk gelmesi, özellikle kamuda 9 gün tatil ilan edileceği beklentisini şimdiden oluşturdu. Vatandaşlar da tatil planları yapmaya başlarken Ticaret Bakanlığı ise erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı. Peki tatil paketi alırken tüketicinin hakları neler? Şirket paket tur fiyatını yabancı para birimi cinsinden belirleyebilir mi? Şirket paket tur sözleşmesinde yazılı olan fiyatı değiştirebilir mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:59
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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü bu yıl 9 Nisan Salı gününe denk gelirken bayramın son günü ise 12 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Durum böyle olunca kamu ve özel sektör çalışanlarında pazartesinin de tatil ilan edileceği ve tatil süresinin 9 güne çıkarılacağı beklentisi ağırlık kazandı.

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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

Bu şekilde düşünen vatandaşlar erken tatil rezervasyonlarını şimdiden yapmak için sıraya girerken, Ticaret Bakanlığı ise erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı.

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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

Vatandaşların paket tur alırken dikkat etmesi gerekenler şöyle:

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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsadığı sözleşmeler olarak tanımlanıyor. Otel rezervasyonu işlemleri yalnızca konaklama hizmeti içerdiği; günübirlik turlar ise hizmet süresinin 24 saatten az bir süreyi kapsamasından dolayı paket tur olarak kabul edilmiyor

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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

ŞİRKET PAKET TUR FİYATINI YABANCI PARA BİRİMİ CİNSİNDEN BELİRLEYEBİLİR Mİ?

Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi kurun esas alınacağının sözleşmenin kurulması esnasında belirlenmesi gerekiyor.