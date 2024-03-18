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9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem seçimlerin ertesine hem de hafta içine denk gelmesi, özellikle kamuda 9 gün tatil ilan edileceği beklentisini şimdiden oluşturdu. Vatandaşlar da tatil planları yapmaya başlarken Ticaret Bakanlığı ise erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı. Peki tatil paketi alırken tüketicinin hakları neler? Şirket paket tur fiyatını yabancı para birimi cinsinden belirleyebilir mi? Şirket paket tur sözleşmesinde yazılı olan fiyatı değiştirebilir mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:59Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:59