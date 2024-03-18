9 gün Ramazan Bayramı tatili beklentisi erken rezervasyonları artırdı! Tur satın alacaklar dikkat! Haklarınız neler?

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsadığı sözleşmeler olarak tanımlanıyor. Otel rezervasyonu işlemleri yalnızca konaklama hizmeti içerdiği; günübirlik turlar ise hizmet süresinin 24 saatten az bir süreyi kapsamasından dolayı paket tur olarak kabul edilmiyor