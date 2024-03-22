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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar
Gelir İdaresi Başkanlığı listesi paylaşılan illerde bulunan kurumlarda görevlendirmek üzere 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları paylaşan kurum en az lise 65 KPSS puana sahip olan adayların başvurularını kabul edecek. İşte başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:59Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:00