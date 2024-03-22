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Haberler Galeri GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

Gelir İdaresi Başkanlığı listesi paylaşılan illerde bulunan kurumlarda görevlendirmek üzere 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları paylaşan kurum en az lise 65 KPSS puana sahip olan adayların başvurularını kabul edecek. İşte başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:00
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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

Gelir İdaresi Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi uyarınca 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları bugün başlıyor. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan GİB, adaylardan en az 65 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin detaylar…

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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları 18 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 25 nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.

BAŞVURU EKRANI

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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

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GİB 1.271 kişilik alım ne zaman başlayacak? KPSS 65 puanı olan ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek! İşte şartlar

- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan'dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.